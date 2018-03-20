В МГУ прошла встреча с футбольным тренером Леонидом Слуцким

МГУ во вторник прошла встреча студентов вуза с заслуженным тренером России, бывшим наставником отечественной сборной и московского ПФК ЦСКА Леонидом Слуцким. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Выступая с приветственной речью, Слуцкий заявил, что ему очень приятно оказаться в стенах университета.

«Вы являетесь теми людьми, которые двигают нашу страну вперед, делают ее лучше. Готов поделиться своим опытом, ответить на интересующие вас вопросы. С этой целью я здесь и нахожусь», — сказал тренер, обращаясь к аудитории.

Студенты МГУ задали Леониду Слуцкому различные вопросы, касающиеся футбольной тематики. В их числе были вопросы о развитии детско-юношеского и женского футбола в России, оптимизации кадрового потенциала национальной сборной, роли дружественной атмосферы и сплоченности в победе футбольной команды.

Также Слуцкий рассказал о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года. Он подчеркнул, что мировое первенство станет незабываемым праздником для всех россиян.

В конце мероприятия тренер раздал задавшим наиболее интересные вопросы памятные подарки — мячи и футболки.