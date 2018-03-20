Студенты КГТУ боролись за звание «Железный рыцарь» и «Железная леди»

Мой Калининград. В Калининграде в Калининградском государственном техническом университете (КГТУ) состоялся городской спортивный фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Об этом в Калининграде сегодня, 20 марта 2018 года, сообщил КГТУ, как там водится, не указав дату события.

Известно лишь, что в рамках фестиваля прошли соревнования по общей физической подготовке «Железная леди» и «Железный рыцарь».

В соревнованиях «Железный рыцарь» места распределись следующим образом:

I место — команда ФСЭ — 611 баллов;

II место — команда ФПР — 469 баллов;

III место — команда СФ — 450 баллов;

IV место — команда ИНОТЭКУ — 435 баллов;

V место — команда ФБП — 321 балл;

VI место — команда МТФ — 283 балла;

VII место — команда ФАПУ — 194 балла.

У парней также шел и индивидуальный зачет, в результате которого статус «Железный рыцарь» получили следующие участники:

Никита Кабаргин, 124 балла (ФСЭ);

Результаты соревнований «Железная леди»:

I место — команда ФСЭ — 501 балл;

II место — команда ИНОТЭКУ — 432 балла;

III место — команда МТФ — 426 баллов;

IV место — команда ФБП — 417 баллов;

V место — команда ФПР — 377,6 балла;

VI место — команда ФАПУ — 230 баллов.

В индивидуальном зачете статус «Железная леди» получили:

Надежда Васильченко, набрав 282 балла (МТФ);

Эмма Кулакова, 255 баллов (ФСЭ);

Соревнования завершились награждением победителей и поздравлением от танцевальных коллективов.