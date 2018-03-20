Студенты КГТУ боролись за звание «Железный рыцарь» и «Железная леди» 

Мой Калининград. В Калининграде в Калининградском государственном техническом университете (КГТУ) состоялся городской спортивный фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Об этом в Калининграде сегодня, 20 марта 2018 года, сообщил КГТУ, как там водится, не указав дату события.
Известно лишь, что в рамках фестиваля прошли соревнования по общей физической подготовке «Железная леди» и «Железный рыцарь».
В соревнованиях «Железный рыцарь» места распределись следующим образом:
I место — команда ФСЭ — 611 баллов;
II место — команда ФПР — 469 баллов;
III место — команда СФ — 450 баллов;
IV место — команда ИНОТЭКУ — 435 баллов;
V место — команда ФБП — 321 балл;
VI место — команда МТФ — 283 балла;
VII место — команда ФАПУ — 194 балла.
У парней также шел и индивидуальный зачет, в результате которого статус «Железный рыцарь» получили следующие участники:
Владимир Белоусов, набрав 186 баллов (ФСЭ);
Никита Кабаргин, 124 балла (ФСЭ);
Кирилл Иванов, 122 балла (СФ).
Результаты соревнований «Железная леди»:
I место — команда ФСЭ — 501 балл;
II место — команда ИНОТЭКУ — 432 балла;
III место — команда МТФ — 426 баллов;
IV место — команда ФБП — 417 баллов;
V место — команда ФПР — 377,6 балла;
VI место — команда ФАПУ — 230 баллов.
В индивидуальном зачете статус «Железная леди» получили:
Надежда Васильченко, набрав 282 балла (МТФ);
Эмма Кулакова, 255 баллов (ФСЭ);
Анна Сергеева, 243 балла (ФСЭ).
Соревнования завершились награждением победителей и поздравлением от танцевальных коллективов.