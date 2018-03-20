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Денис Кокарев: «Не использовали свои моменты. Надо сделать правильные выводы и идти дальше вперед»
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Денис Кокарев: «Не использовали свои моменты. Надо сделать правильные выводы и идти дальше вперед» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Кокарев после поражения от «Ак Барса» (2:5) в третьем матче полуфинала Восточной конференции отметил, что команда не реализовала много моментов. Он также добавил, что нужно построже играть в своей зоне.
— Визуально, ваша команда превосходила сегодня «Ак Барс», но выиграть не получилось. Почему?
— Да, неплохо сегодня играли, но, к сожалению, были свои ошибки. Еще было много моментов. Не реализовали, — сказал Кокарев. — В принципе, сами виноваты. Надо готовиться к следующей игре. Если так будем игра от, то будет нормально.
— На ваш взгляд, ключевой момент матча в чем сегодня заключался?
— Наверное, то, что сегодня не использовали свои моменты. Надо сделать правильные выводы и идти дальше вперед.
— Что нужно сделать, чтобы исключить пропущенные шайбы в начале периодов?
— Наверное, построже играть в своей зоне, а в атаке также играть — создавать больше моментов. Я думаю, что все будет хорошо. (Юрий ШИРИНКИН)
Счет в серии стал 2-1 в пользу казанцев. Следующий матч пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.
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