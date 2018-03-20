Денис Кокарев: «Не использовали свои моменты. Надо сделать правильные выводы и идти дальше вперед»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Кокарев после поражения от «Ак Барса» (2:5) в третьем матче полуфинала Восточной конференции отметил, что команда не реализовала много моментов. Он также добавил, что нужно построже играть в своей зоне.

— Визуально, ваша команда превосходила сегодня «Ак Барс», но выиграть не получилось. Почему?

— Да, неплохо сегодня играли, но, к сожалению, были свои ошибки. Еще было много моментов. Не реализовали, — сказал Кокарев. — В принципе, сами виноваты. Надо готовиться к следующей игре. Если так будем игра от, то будет нормально.

— На ваш взгляд, ключевой момент матча в чем сегодня заключался?

— Наверное, то, что сегодня не использовали свои моменты. Надо сделать правильные выводы и идти дальше вперед.

— Что нужно сделать, чтобы исключить пропущенные шайбы в начале периодов?

— Наверное, построже играть в своей зоне, а в атаке также играть — создавать больше моментов. Я думаю, что все будет хорошо. (Юрий ШИРИНКИН)

Счет в серии стал 2-1 в пользу казанцев. Следующий матч пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.