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«Ахмат» возобновил тренировки
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«Ахмат» возобновил тренировки 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
«Ахмат» возобновил тренировки на своей базе после двух выходных дней, сообщает пресс-служба клуба. Грозненцы тренируются в укороченном составе, после того как Андрей Семенов, Антон Швец, Милад Мохаммади, Беким Балай, Одисе Роши и Бернард Бериша отправились в расположение национальных сборных.
"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, после 22 матчей набрав 26 очков. Следующую встречу команда проведет 31 марта против «СКА-Хабаровск».
Во вторник вечером «Ахмат» провёл тренировку на своей базе после двух выходных дней. Тренируются грозненцы в укорочённом составе. Андрей Семенов, Антон Швец, Милад Мохаммади, Беким Балай, Одисе Роши и Бернард Бериша находятся в расположении национальных сборных. pic.twitter.com/syxR9zBdcN
— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 20 марта 2018 г.
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