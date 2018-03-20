«Ахмат» возобновил тренировки

"Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, после 22 матчей набрав 26 очков. Следующую встречу команда проведет 31 марта против «СКА-Хабаровск».

Во вторник вечером «Ахмат» провёл тренировку на своей базе после двух выходных дней. Тренируются грозненцы в укорочённом составе. Андрей Семенов, Антон Швец, Милад Мохаммади, Беким Балай, Одисе Роши и Бернард Бериша находятся в расположении национальных сборных. pic.twitter.com/syxR9zBdcN

— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 20 марта 2018 г.