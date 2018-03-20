Месси будет готовиться к матчу со сборной Испании на базе «Реала»

Сборная Аргентины проведёт тренировочный сбор на базе мадридского «Реала» в рамках подготовки к контрольному матчу с командной Испании. Как сообщает Daily Mail, лидер каталонской «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месии будет тренироваться со своими партнёрами по сборной на базе «Реала» в течение трёх дней пред матчем с испанцами, который пройдёт 27 марта на стадионе «Ванда Метрополитано», который является домашним для другого мадридского клуба — «Атлетико». Ранее сообщалось, что Исмаили заменит травмированного Алекса Сандро в заявке сборной Бразилии по футболу.