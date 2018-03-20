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Месси будет готовиться к матчу со сборной Испании на базе «Реала»
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Месси будет готовиться к матчу со сборной Испании на базе «Реала» 

RT на русском 4 часа назад
Сборная Аргентины проведёт тренировочный сбор на базе мадридского «Реала» в рамках подготовки к контрольному матчу с командной Испании. Как сообщает Daily Mail, лидер каталонской «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месии будет тренироваться со своими партнёрами по сборной на базе «Реала» в течение трёх дней пред матчем с испанцами, который пройдёт 27 марта на стадионе «Ванда Метрополитано», который является домашним для другого мадридского клуба — «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Исмаили заменит травмированного Алекса Сандро в заявке сборной Бразилии по футболу.
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