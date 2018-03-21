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В Музее хоккея открылась выставка «Наилич» памяти Сергея Гимаева
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В Музее хоккея открылась выставка «Наилич» памяти Сергея Гимаева 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Выставка под названием «Наилич» посвящена как игровой карьере, так и комментаторской деятельности Сергея Гимаева. В ней представлены личные вещи, фотографии и документы, большую часть которых предоставила семья Сергея Наильевича.
В открытии выставки приняли участие семья, партнёры на льду, коллеги, воспитанники и друзья Сергея Гимаева. «Во время подготовки выставки мы семьёй отобрали много вещей, которые могли бы быть интересны для болельщиков. Были приятно удивлены тем количеством клюшек, которые он коллекционировал. Они были подарены ему такими людьми, что даже я с трепетом брал эти клюшки в руки. Приятно, что музей хоккея уделил внимание такому проекту, думаю, что эта выставка поможет прежде всего увидеть папу не только с экранов, но и увидеть те вещи, которые сопутствовали ему на протяжении всей его жизни. Спасибо всем большое», — сказал сын Гимаева Сергей Гимаев-младший. «Идея создания выставки появилась практически сразу после кончины Сергея Наильевича. Он был большим другом музея, помогал нам, делился советами, как музей должен развиваться и каким должен быть. Все экспонаты, представленные в выставке, принадлежат его семье. Вдова Сергея Наталья горячо поддержала нашу идею и помогла нам в её создании. Мы очень благодарны семье и надеемся, что выставка вызовет интерес и найдёт своего зрителя», — заявила директор музея Ритта Бутова. Выставка расположилась в малом экспозиционном зале музея и доступна для посещения в дни работы музея: с 12:00 до 20:00 мск, кроме понедельника.
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