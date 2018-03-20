«Я лучше умру на льду!» Репортаж с открытия выставки памяти Сергея Гимаева

Сергей Наильевич Гимаев скончался год назад, 18 марта на 63-м году жизни. Известный телекомментатор, а в прошлом защитник ЦСКА и заслуженный тренер России не мыслил себя без хоккея и несколько раз в неделю обязательно выходил на лед. Умер он во время ветеранского матча «Легенд хоккея». Ушел в раздевалку, где, наверное, провел огромную, если не самую большую часть своей жизни. И не вернулся.

Прошел год, но… У людей, которые близко знали Гимаева, ничего в душах не переменилось. Наильича не просто помнят. На него равняются, его цитируют, с ним советуются. Мы как бы продолжаем общаться с Сергеем Наильевичем. Наверное, просто потому, что нам не хочется оставаться здесь без него. Надеюсь, он тоже это чувствует.

Выставка в Парке Легенд — еще одна уникальная возможность узнать Гимаева поближе. Она очень небольшая и компактная. И очень человечная, простая. Большинство экспонатов предоставлено его семьей. Тут и исторические фото, и клюшки, которыми он играл. И та самая форма, в которой он провел свой последний матч. А еще — игрушки-сувениры, которые он неизменно привозил домой с каждого хоккейного турнира.

«ПАЦАНЫ С УРОКОВ СБЕГАЛИ НА ЕГО МАТЧИ»

В самом начале торжественной церемонии открытия выставки всем собравшимся напомнили, что в городе «Туймазы», на родине Гимаевых, открыта арена, названная его именем. Также там будет проводиться ежегодный турнир в честь Сергея Наильевича.

— Это идея пришла не от спортивных функционеров, а от ребят, которые в Башкортостане выходили вместе с Гимаевым на площадку, — рассказал специально прилетевший по этому случаю в Москву зам. гендиректора ООО «Газпром Трансгаз Уфа» Рустем Усманов. — Сергея Наильевича у нас в Республике очень любили. Когда он приезжал играть, пацаны с уроков сбегали! И свои школьные дневники ему на прямо на скамейку совали — чтоб он расписался…

Затем слово взял один из коллег Гимаева по телецеху Денис Казанский

— Мне с Сергеем Наильичем приходилось вместе путешествовать, вести репортажи и играть в одной команде, — заявил Казанский. — Как путешественник, Гимаев ни секунды не мог усидеть в гостиничном номере. Ему все было интересно! Последний раз мы с ним вместе были в Монреале — весь город обошли. Как комментатор он обладал уникальным тембром и замечательной доверительной интонацией, которую подделать невозможно. Именно она и сделала его по-настоящему народным комментатором. Ну а играть с ним в одной команде «Российская пресса» было… невыносимо! Мы шайбу потерять боялись. Или, не дай Бог, открыться вовремя не успеешь. Наильич нам такую трепку устраивал после поражений… Там и мат-перемат, и все остальное. Он ведь не просто играл, он жил хоккеем!

«СДЕЛАЛИ ФИЛЬМ «МАСТЕРЮГА»

— Может ли человек стать другом после смерти, — обратился к собравшимся еще один известный телекомментатор Дмитрий Федоров . — Праздный вопрос. Но я отвечаю на него положительно. С уходом Сергея Наильевича, очень многие люди ощутили, что его связывают с ним особенные воспоминания и чувства. Мы так часто его вспоминали, что потом решили сделать фильм — «Мастерюга». Он уже есть на ютубе. К нему очень многие руку приложили, потому что пришлось перелопатить огромный архив. Я посмотрел этот фильм и понял, что в памяти после Гимаева осталась только радость общения с ним, которую он нес зрителям и болельщикам.

— А меня Гимаев поразил отношением к своим воспитанникам, — взял слово чемпион мира-93 Андрей Николишин . — Он вообще очень трепетно, по-отечески относился ко всем молодым ребятам, которые попадали в его поле зрения. Когда он работал директором спортшколы ЦСКА, то всех воспитанников знал по именам. Про любого мог сказать — какие успехи, с кем он подписал контракт, как у него идут дела в клубе.

— Эта выставка, конечно, лишь верхушка айсберга для людей, которые лично не были с Гимаевым знакомы, — подчеркнул двукратный чемпион России, а ныне эксперт «Матч ТВ» Алексей Бадюков . — А на самом деле он был, как Солнце, вокруг которого планеты вращаются. Притягивал людей! Потому что за его простотой скрывались обширные и очень скрупулезные знания о хоккее. Он о любой команде разговор мог детально поддержать. Гимаев нам оставил закон, по которому нужно жить. Как относиться к хоккею и к людям.

«ПРОЗВИЩЕ ВНУКА — НАИЛЬИЧ-ДЖУНИОР»

— Я думаю, что папа сейчас стоит рядом и смотрит, — взволнованно улыбнулся сын Сергея Гимаева, тоже Сергей. — Ведь концентрация близких ему людей здесь просто зашкаливает. А тут еще и вещи рядом, которые ему дороги. Папа ведь занимался не только пропагандой хоккея. Но еще и пропагандой обычной человеческой доброты. Папа ушел, но его друзья стали еще ближе. Значит, дело его живет.

— Последний раз я виделась с отцом в Торонто, на Кубке мира, — вспоминает дочка Гимаева, Анастасия. — У нас тогда был долгий разговор о жизни. Я его тогда пыталась урезонить: зачем живешь с такой сумасшедшей скоростью? Надо поберечь себя, ты уже не молод… А он мне ответил: «Я лучше умру на льду, чем в больнице». Для него самое страшное было — остановиться. Я еще он мне тогда заявил: «Настюх, я самый счастливый человек на свете. Я добился всего, к чему стремился. И самое главное — увидел всех своих внуков». У отца их четверо — две внучки и два внука. И младший особенно на него похож. У него и прозвище — Наильич-джуниор. Мы с ним в прошлом году часто выходили на связь, я видео внука ему присылала. И он хохотал, когда смотрел. Говорил: «Это моя копия просто! Обалдеть можно». Он был очень счастливым человеком, когда ушел. Дай нам бог всем такую жизнь прожить.