Патрик Кутроне: «Для меня Месси — персонаж из Play Station»

Нападающий «Милана» и сборной Италии Патрик Кутроне отметил, что для него будет честью сразиться с форвардом Аргентины Лионелем Месси . Итальянец также добавил, что благодарит всех тренеров, которые помогли ему попасть в национальную команду.

— Для меня Месси — персонаж из Play Station, я всегда видел его только по телевизору. — цитирует Sport.es Кутроне. — Мне никогда не приходилось видеть его вживую, и сыграть против него будет для меня честью.

Мне 20 лет и я не перестаю мечтать. В прошлом году я играл в молодежной команде и не думал, что дойду до того момента, что меня вызовут в сборную. Я всегда старался в полной мере тренироваться, и я благодарю всех тренеров, которые помогли мне оказаться здесь.

Напомним, что с Аргентиной Италия встретится 23 марта, с Англией— 27 марта.