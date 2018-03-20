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Патрик Кутроне: «Для меня Месси — персонаж из Play Station»
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Патрик Кутроне: «Для меня Месси — персонаж из Play Station» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Милана» и сборной Италии Патрик Кутроне отметил, что для него будет честью сразиться с форвардом Аргентины Лионелем Месси. Итальянец также добавил, что благодарит всех тренеров, которые помогли ему попасть в национальную команду.
— Для меня Месси — персонаж из Play Station, я всегда видел его только по телевизору. — цитирует Sport.es Кутроне. — Мне никогда не приходилось видеть его вживую, и сыграть против него будет для меня честью.
Мне 20 лет и я не перестаю мечтать. В прошлом году я играл в молодежной команде и не думал, что дойду до того момента, что меня вызовут в сборную. Я всегда старался в полной мере тренироваться, и я благодарю всех тренеров, которые помогли мне оказаться здесь.
Напомним, что с Аргентиной Италия встретится 23 марта, с Англией— 27 марта.
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