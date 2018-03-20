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17-летний юниор из «Локомотива» вырубил Николая Прохоркина
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17-летний юниор из «Локомотива» вырубил Николая Прохоркина 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
В четвертом матче серии полуфинала Западной конференции «Локомотив» — СКА 17-летний нападающий ярославцев Григорий Денисенко, проводящий всего третью игру в КХЛ, провел зубодробительный силовой прием против форварда петербуржцев Николая Прохоркина. Форвард гостей остался лежать на льду, а Виктор Тихонов, желающий отомстить за партнера, вызвал Денисенко на бой.
Судьи не зафиксировали фол, однако на повторе видно, что первоначальный контакт пришелся в голову Прохоркину. Вполне вероятно, вердикт вынесет Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.
Отметим, что Прохоркин сумел продолжить встречу.
Трансляция матча «Локомотив» — СКА
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