Лукас Васкес: Рассчитываю остаться в «Реале» на долгие годы

"Когда мне предложили вернуться, я понял, что это шанс всей моей жизни.

Очень доволен своим положением в "Реале" . В этой команде я сформировался как игрок, и рассчитываю остаться здесь на долгие годы", — приводит слова Васкеса Goal со ссылкой на Onda Cero.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Испании получил предложения от лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля».

Отметим, что Васкес вернулся в «Реал» из «Эспаньола» в 2015 году. За это время форвард провел 124 матча, забил 16 голов и отдал 37 голевых передач.