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Лукас Васкес: Рассчитываю остаться в «Реале» на долгие годы
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Лукас Васкес: Рассчитываю остаться в «Реале» на долгие годы 

Советский спорт 4 часа назад
«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются Васкесом
"Когда мне предложили вернуться, я понял, что это шанс всей моей жизни.
Очень доволен своим положением в "Реале". В этой команде я сформировался как игрок, и рассчитываю остаться здесь на долгие годы", — приводит слова Васкеса Goal со ссылкой на Onda Cero.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Испании получил предложения от лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля».
Отметим, что Васкес вернулся в «Реал» из «Эспаньола» в 2015 году. За это время форвард провел 124 матча, забил 16 голов и отдал 37 голевых передач.
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