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Де Гендт выиграл 3-й этап «Вуэльты Каталонии» и возглавил гонку
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Де Гендт выиграл 3-й этап «Вуэльты Каталонии» и возглавил гонку 

Чемпионат.com 4 часа назад
Бельгиец Томас де Гендт из команды Lotto Soudal одержал победу на третьем этапе многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Каталонии» и возглавил общий зачёт.
Вторым на этапе финишировал британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott, третьим — Тибо Пино (Groupama — FDJ). Россиянин Сергей Чернецкий, представляющий «Астану», занял 42-е место.
Де Гендт потеснил с первой строчки общего зачёта испанца Алехандро Вальверде (Movistar). Чернецкий — 25-й.
Велошоссе. «Вуэльта Каталонии». 3-й этап. Сан-Кугат-дель-Вальес — Кампродон, 153,2 км  1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — 4.13,48 2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) — 0,20 3. Тибо Пино (Франция, Groupama — FDJ) — то же время… 42. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)… 153. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +8,27  Общий зачет после трёх этапов
1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — 12.34,54 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — +0,23 3. Джей Маккарти (Австралия, BORA — hansgrohe) — +0,27… 25. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +0,35… 156. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +11,59
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