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Вальверде выиграл 2-й этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии», Чернецкий — 15-й
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Вальверде выиграл 2-й этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии», Чернецкий — 15-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Вуэльта Каталонии» и вышел в лидеры общего зачёта. Россиянин Сергей Чернецкий показал 15-й результат на втором этапе и стал 19-м в генеральной классификации.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии» 2-й этап. Матаро — Вальс, Испания, 175,6 км 1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 4:41.50 2. Дэрил Импи (ЮАР, Mitchelton-Scott) — то же время 3. Джей Маккарти (Австралия, BORA-hansgrohe)… 15. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)… 166. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.17. Общая классификация. После 2-го этапа 1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 8:21.09. 2. Джей Маккарти (Австралия, BORA — hansgrohe) — +0.04. 3. Дэрил Импи (ЮАР, Mitchelton-Scott) — +0.06… 19. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +0.12… 155. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.29.
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