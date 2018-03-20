Вальверде выиграл 2-й этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии», Чернецкий — 15-й

Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Вуэльта Каталонии» и вышел в лидеры общего зачёта. Россиянин Сергей Чернецкий показал 15-й результат на втором этапе и стал 19-м в генеральной классификации.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии» 2-й этап. Матаро — Вальс, Испания, 175,6 км 1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 4:41.50 2. Дэрил Импи (ЮАР, Mitchelton-Scott) — то же время 3. Джей Маккарти (Австралия, BORA-hansgrohe)… 15. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)… 166. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.17. Общая классификация. После 2-го этапа 1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 8:21.09. 2. Джей Маккарти (Австралия, BORA — hansgrohe) — +0.04. 3. Дэрил Импи (ЮАР, Mitchelton-Scott) — +0.06… 19. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +0.12… 155. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +3.29.