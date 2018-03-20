Журова — о паралимпийцах: 26 медалей на 30 спортсменов — фантастика!

Топ-1: Президент вручил награды призёрам и победителям Паралимпийских игр Светлана Журова : Владимир Путин в Кремле вручил награды призёрам и победителям Паралимпийских игр. Российские атлеты выступали в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет допустил до участия в Играх всего 30 спортсменов. Несмотря на это им удалось финишировать в командном зачёте на втором месте.

Наши атлеты вернулись из Кореи буквально вчера. До последнего момента многих из них не допускали до соревнований. В итоге в Паралимпиаде приняли участие только 30 наших спортсменов и 6 лидеров (это специалисты, которые ведут по дистанции тотально слепого спортсмена). Я считаю, что мы финишировали с прекрасным результатом, завоевав 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. 26 медалей на 30 спортсменов! Феноменальный результат. Мы были бы первыми, если бы до Паралимпиады допустили наших мужчин-лыжников и биатлонистов! Так что я поздравляю наших паралипийцев и желаю им в будущем показывать такие же высокие результаты.

Топ-2: В Лондоне заявили, что официальные лица не приедут на ЧМ-2018 Светлана Журова: В Лондоне заявили, что официальные лица не приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое решение было принято из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , которое произошло 4 марта в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность несёт Россия либо за организацию преступления, либо за потерю контроля над нервно-паралитическим веществом «Новичок».

К Великобритании уже присоединился целый ряд других стран, но, вы знаете, любой бойкот высокопоставленных чиновников — это их бойкот, но не бойкот болельщиков. Несомненно, это заявление послужит определенным сигналом, но болельщики обожают чемпионат мира, они хотят его увидеть и поэтому точно приедут в Россию. Любителям футбола будет обеспечена полная безопасность, комфорт и гостеприимство, так что — добро пожаловать! Кстати, знаете, думаю, что отсутствие некоторых официальных лиц, в какой-то степени, это даже хорошо! Меньше будут перекрывать дороги, меньше очередей будет на стадионах. В общем, я думаю, что болельщики (и наши и иностранные) этому сильно не расстроятся.

Топ-3: В понедельник стартовал Чемпионат мира по фигурному катанию Светлана Журова: Хотелось бы рассказать и о некоторых других спортивных новостях. Так, 19 марта начался Чемпионат мира по фигурному катанию. Мы надеемся на наших спортсменов. Они неплохо выступили на Олимпиаде, желаем им успеха и на этом первенстве. Кроме того, закончился Кубок мира конькобежному спорту и Чемпионат мира по шорт-треку. У нас там тоже есть медали, много золотых и серебряных. Конькобежцы стали обладателями кубка мира в командном зачете в трех дисциплинах. В общем, очень удачно закрыли сезон, также, как и наши шорт-трекисты, завоевавшие серебряную и золотую медаль на Чемпионате мира, который только что закончился.

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