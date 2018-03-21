Гомоляко: не понял, почему Кошечкина поменяли при 1:3, ошибок у него не было 

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко предположил, за счёт чего магнитогорский «Металлург» сможет выровнять положение в серии с «Ак Барсом». Сейчас в противостоянии со счётом 2-1 ведёт казанская команда.
«Вчера «Магнитка» хорошо реализовала большинство. Только за счёт большинства она сможет что-то противопоставить «Ак Барсу». Кошечкин вчера хорошо сыграл, я не понял, за что его поменяли. Никаких ошибок у него не было. Василий — опытный вратарь, он умеет собираться в таких моментах. Я считаю, что его не надо было менять. Единственный плюс, который «Металлург» способен противопоставить «Ак Барсу», — это игра в большинстве», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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