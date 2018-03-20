Екатерина Андреева стала Безумным Шляпником

@ekaterinaandreeva_officialЕкатерина Андреева стала Безумным ШляпникомЕкатерина Андреева (56) порадовала поклонников необычным творческим экспериментом. Телеведущая, которая всегда отличалась консервативностью в выборе образов, примерила неожиданное амплуа. На снимках в своем микроблоге она предстала в костюме героя сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» — Безумного Шляпника. В таком образе знаменитость приняла участие в креативной фотосессии, поделившись с поклонниками «закулисьем» творческого процесса.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 20 Мар 2018 в 6:30 PDT «Папа научил меня играть в шахматы в 6 лет. И я всегда любила выбрать игру белыми. И хотя в шахматах цвет не имеет значения — и белые и черные имеют равные шансы на победу, все зависит от ума игрока. А в жизни только от нас самих зависит, на чьей стороне силы мы встанем — черной или белой. И будем делать добрые дела или злые. И потратим наше время на нужные дела или на ерунду, — таким философским заключением сопроводила свои фотографии Андреева. Поклонник пришли в восторг от неожиданного перевоплощения знаменитости и засыпали ее комментариями: «Я только на третьем фото сообразила, что это Катя! По глазам. Это гениально! И идея, и воплощение, и образ, и актёрское перевоплощение!», «Очень смело и неожиданно, особенно от вас, Екатерина!», «Вот это да! Не узнать! Очень похожа!». Читай также: Екатерина Андреева рассказала, как не впаcть в зимнюю депрессию.