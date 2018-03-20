Ещё
«Росгосстрах» с июля перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Росгосстрах» с июля перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 марта. "Росгосстрах" по согласованию с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) не будет в июле 2018 года продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу. Об этом заявил генеральный директор страховщика Николаус Фрай.
В качестве одной из причин такого решения он назвал изменение статуса «Росгосстраха», который в августе 2017 года в составе группы банка «ФК Открытие» попал в периметр санации банка, основным акционером которого стал ЦБ.
"В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи еще в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и в том числе спонсорских предложений", — пояснил Фрай, чьи слова привели в пресс-службе «Росгосстраха».
Другая причина связана с пересмотром спонсорской политики самой РФПЛ, которая решила перейти от института титульного спонсорства к взаимодействию с генеральными партнерами, указал гендиректор страховщика. «Росгосстрах» продолжит предлагать страховую защиту от несчастного случая участникам спортивных мероприятий, добавил Фрай.
Спонсорство чемпионата
"Росгосстрах" впервые стал спонсором чемпионата России в июле 2006 года, соревнование стало называться «Росгосстрах Чемпионат России по футболу». Тогда был заключен почти пятилетний контракт на 50 млн долларов, сообщил ТАСС источник, знакомый с условиями спонсорства. Из этих средств 85% выделялись командам премьер-лиги и второго дивизиона, 15% направлялись на поддержку детско-юношеских школ.
Нынешний трехлетний контракт был заключен в сентябре 2015 года, истекает в июне 2018-го, его стоимость неизвестна.
Другие спонсоры чемпионата России — "Лига ставок" и Nike, следует из информации на сайте РФПЛ. Представитель «Лиги ставок» заявил газете «Ведомости», что о продлении спонсорского соглашения компания объявит позже.
"Росгосстрах" по итогам 2017 года получил убыток в 55,7 млрд руб. по РСБУ из-за проблем рынка ОСАГО и переоценки вложений в «Открытие».
ТАСС: последние новости
Четыре гола Салаха помогли "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" в матче чемпионата Англии РУСАДА продемонстрировало iNADO чат-бот для борьбы с допингом Представители УЕФА еще трижды посетят Санкт-Петербург перед Евро-2020 с инспекцией
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018328
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение