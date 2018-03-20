Капитан реабилитировался. Как ЦСКА обыграл «Йокерит»

Решающий гол на счету капитана армейцев Сергея Андронова , удаление которого привело к поражению накануне.

«Шуты» выстраданной победой в овертайме третьего матча довольствоваться не собирались. Четвертую игру начали с позиции силы. Весь первый период прошел в зоне армейцев. А у поймавшего кураж вратаря Рямо работы почти не было.

Финны лишились защитника Енсена, стряхнувшего лампочку Шумакову. Датского защитника дисквалифицировали на один матч. У пострадавшего, скорее всего, сотрясение мозга. На лед он не вышел. Насколько серьезна травма — никто, конечно, не скажет. Напомним лишь, что в плей-офф-2015 та же напасть случилась в Хельсинки с креативным нападающим Да Костой, только не в третьем, а в четвертом матче серии. В итоге французу пришлось пропустить четыре игры финала конференции со СКА.

После перерыва гости вспомнили игру, которая принесла им успех в Москве, особенно в стартовой игре. Теперь шайба редко покидала владения хозяев. Допускаю, что «шутов» деморализовала очередная «шальная пуля» — гол из разделки. После несильного броска в сторону ворот шайба рикошетом от клюшки то ли Попова, то ли переведенного в оборону форварда Мяки запорхнула в сетку.

Вскоре Капризов, не знающий вкуса гола 16 матчей, с убойной позиции проверил на прочность вратарскую ловушку и дырок в ней не обнаружил. Казалось, финны сломлены. Но продолжился парад мусорных шайб. Силовик Йоэнсуу, взятый чуть ли в коробочку защитниками Блажиевским и Науменковым, ловко подставил на пятачке клюшку. 1:1.

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До сирены на перерыв болельщикам получили возможность рассмотреть главных молодых звезд Старого Света Капризова и Толванена без шлемов. Нет, не празднующих голы, а полирующих скамью штрафников — за нарушение численного состава.

В третьем периоде дважды пролилась кровь. Сначала Йоэнсуу бросил на борт олимпионика Марченко, за что был награжден малым штрафом. А потом Любимов, заменивший в ударной тройке Шумакова, подстрелил копавшего на пятачке Телегина. Шайба попала ему в лицо, пострадавший немедленно ушел в раздевалку.

Рассерженные армейцы ответили массированной позиционной атакой. Капитан Андронов, подобрав отскочившую от лицевого борта шайбу, сделал улитку и попытался найти на дальней стойке Ничушкина. Не сумел, не успел. Помешал и одновременно помог конек защитника Леписто. Гости радостно вскинули руки.

Вконец огорченный Леписто за минуту с копейками до сирены сфолил и лишил команду финального штурма.

В четверг серия переезжает в Москву и может завершиться. Неужели наставник «Йокерита» Юкка Ялонен так и не хлопнет дверью перед возвращением в сборную Финляндии?

СТАТИСТИКА

Йокерит (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). 9301 зритель.

Голы: 0:1 Попов 1 (Науменков, Ничушкин, 21.12), 1:1 Йоэнсуу 3 (Регин, Мозес, 25.49), 1:2 Андронов 4 (Науменков, Ничушкин, 49.09).

Вратари: Рямо (59.16) — Сорокин.

Штраф: 8-8.

Счет в серии: 1-3.