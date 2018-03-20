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Орлов считает, что Манчини позорит «Зенит»
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Орлов считает, что Манчини позорит «Зенит» 

Свободная пресса 3 часа назад
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Журналист ставит в вину итальянскому специалисту отсутствие поставленной игры у команды и критику селекционного отдела «сине-бело-голубых», неправильной работой которого, наставник пытается оправдать неудачные результаты последних недель.
По мнению Орлова, таким поведение Манчини позорит «Зенит» и его президента Сергея Фурсенко.
«Вот эти замечания Манчини о том, что ему не купили игроков… Мы уже общались с Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жёстко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жёстко, если он позорит „Зенит“? Вы же президент. Он же против вас говорит! Говорит, что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим» — цитирует Орлова «Чемпионат».
Напомним, под руководством Манчини «Зенит» уже вылетел из розыгрыша Кубка России и Лиги Европы и на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.
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