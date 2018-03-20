Поборовший рак тренер хочет вернуться к работе

Бывший главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо рассказал о состоянии своего здоровья и поделился планами на ближайшее будущее. По его словам, он излечился от рака предстательной железы и готов возобновить тренерскую деятельность, передает телеканал TyС Sports.

"Я поборол болезнь, она теперь позади. Сейчас я хочу вернуться к работе. «Севилья» представила ситуацию не такой, какой она была на самом деле", — сказал Бериссо.

В конце ноября 48-летнему аргентинскому специалисту была сделана операция о удалению раковых клеток.

Бериссо известен по работе с испанскими «Севильей» и «Сельтой», а также аргентинским «Эстудиантесом» и чилийским «О'Хиггинс».