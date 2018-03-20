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«Это просто бредово». Hooch ответил на подкол про капитанство от комментаторов WESG 2017
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«Это просто бредово». Hooch ответил на подкол про капитанство от комментаторов WESG 2017 

CyberSport.ru 3 часа назад
Капитан Elements Pro Gaming Дмитрий hooch Богданов жёстко высказался о подколе со стороны комментаторов WESG 2017 CS:GO. Они вспомнили, что в составе Team Russia выступают три некогда капитана — и все они «не просто так бывшие». Богданов не согласился с кастерами и обозвал их. getting roasted by budget casters at WESG @seizedwf @XGodDosia https://t.co/p3I4XhVLGJ «ex for a reason» thats delusional— Dmitry Bogdanov (@hoochR) March 20, 2018
«Прожарка» от бюджетных комментаторов WESG… «Бывший не просто так» — это бредово Фрагмент стрима:
— У террористов есть парочка… Нет, три экс-капитана, так что идей должно быть полно. Проблемы будут разве что в случае, если они начнут накладываться. — Ты сказал «бывших — бывших капитана». Бывшие не просто так. — Слушай, ну hooch в последнее время опять игровой лидер…— Ты о ком?— Dosia и seized. — Нет, где сейчас hooch координирует?— Elements Pro Gaming. — Я про то и говорю. — Это попросту грубо. EPG хорошо выступила в квалификации ECS. — Ну, hooch нас не смотрит — он ведь в матче. В обсуждении твита hooch рассказал, что сам наткнулся на диалог, когда пересматривал матч. Он назвал комментаторов «додиками». Team Russia заняла третье место на WESG 2017, хотя hooch приехал на турнир в последний момент вместо Егора flamie Васильева. Команда уступила Space Soldiers в полуфинале и одолела Team One в матче за третье место. Игроки заработали $160 тыс.
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