«Это просто бредово». Hooch ответил на подкол про капитанство от комментаторов WESG 2017

Капитан Elements Pro Gaming Дмитрий hooch Богданов жёстко высказался о подколе со стороны комментаторов WESG 2017 CS:GO. Они вспомнили, что в составе Team Russia выступают три некогда капитана — и все они «не просто так бывшие». Богданов не согласился с кастерами и обозвал их. getting roasted by budget casters at WESG @seizedwf @XGodDosia https://t.co/p3I4XhVLGJ «ex for a reason» thats delusional— Dmitry Bogdanov (@hoochR) March 20, 2018

«Прожарка» от бюджетных комментаторов WESG… «Бывший не просто так» — это бредово Фрагмент стрима:

— У террористов есть парочка… Нет, три экс-капитана, так что идей должно быть полно. Проблемы будут разве что в случае, если они начнут накладываться. — Ты сказал «бывших — бывших капитана». Бывшие не просто так. — Слушай, ну hooch в последнее время опять игровой лидер…— Ты о ком?— Dosia и seized. — Нет, где сейчас hooch координирует?— Elements Pro Gaming. — Я про то и говорю. — Это попросту грубо. EPG хорошо выступила в квалификации ECS. — Ну, hooch нас не смотрит — он ведь в матче. В обсуждении твита hooch рассказал, что сам наткнулся на диалог, когда пересматривал матч. Он назвал комментаторов «додиками». Team Russia заняла третье место на WESG 2017, хотя hooch приехал на турнир в последний момент вместо Егора flamie Васильева. Команда уступила Space Soldiers в полуфинале и одолела Team One в матче за третье место. Игроки заработали $160 тыс.