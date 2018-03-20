Председатель Общественного совета УВД Юго-Восточного округа обещал помочь полицейским

В Управлении внутренних дел Юго-Восточного административного округа председатель Общественного совета УВД Вячеслав Аксоченский провел прием населения.

На встречу пришли около десяти жителей округа, которые рассказали о своих проблемах и просили помочь в их решении.

— Многие люди в силу каких-то проблем не хотят идти к полицейским, а вот к гражданским людям обращаются без проблем, — поделился с «ВМ» Вячеслав Аксоченский. — А Общественный совет УВД ЮВАО является связующим звеном между жителями и полицейскими.

Кстати, к председателю Общественного Совета УВД Аксоченскому обратились несколько сотрудников УВД с просьбой установить крытую остановку у здания Управления. Официальное письмо по этому вопросу будет направлено в префектуру и «Мосгортранс».