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«Как пластмассовый Кен»: Криштиану Роналду приняли за восковую фигуру
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«Как пластмассовый Кен»: Криштиану Роналду приняли за восковую фигуру 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Вчера в Лиссабоне прошла церемония вручения премий Quina Awards, на которой присутствовали многие мировые звезды. 33-летний футболист Криштиану Роналду пришел со своей 24-летней возлюбленной Джорджиной Родригес и ушел не с пустыми руками.
Подруга футболиста Джорджина, которая четыре месяца назад стала мамой, родив ему четвертого ребенка, вышла в свет в красных расклешенных брюках, черном обтягивающем топе и черном жакете. Из аксессуаров у нее была маленькая черная же сумочка. Криштиану предпочел классику и выглядел как всегда элегантно. Но поклонники стали замечать, что на фотографиях со всех официальных мероприятий футболист получается неестественным, как восковая кукла.
Репортажные фотографии игр или снимки из Инстаграма получаются более естественными и живыми, чем с официальных выходов. На них, по мнению подписчиков, Криштиану деревенеет и держится как восковая кукла: «Как Кен пластмассовый здесь, неживой», «Здесь он будто восковой», «Как из воска Криштиану. Прям кукла. Она хороша», «Почему он так выходит на официальных фотках? На кена похож, то ли фотошопят его так, то ли нефотогеничен», «В инсте его фотки нормальные, он там живой, а вот с тусовок как восковая кукла».
При этом обсуждающие отдают должное элегантности футболиста. А на церемонии Quina Awards Криштиану Роналду второй год подряд получил премию в номинации «Игрок года».
Не прошло и полгода после родов, а возлюбленная известного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась в социальных сетях своей фигурой.
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