Призовой фонд «Ролан Гаррос» увеличен почти на 10% и в 2018 году составит €39,2 млн

Победители турнира в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2,2 миллиона каждый, что на 100 тысяч евро больше, чем в 2017 году. Теннисисты, уступившие в первом круге Открытого чемпионата Франции, заработают по 40 тысяч евро — это на пять тысяч больше прошлогодних значений.

Несмотря на эти изменения, организаторы «Ролан Гаррос» предлагают победителям самые маленькие призовые по сравнению с тремя другими турнирами серии Большого шлема: Открытыми чемпионатами Австралии и США, а также Уимблдоном.

Открытый чемпионат Франции в 2018 году пройдет с 27 мая по 10 июня в Париже.