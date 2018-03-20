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Дмитрий Квартальнов: СКА добавил во втором периоде, мы к этому были не готовы
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Дмитрий Квартальнов: СКА добавил во втором периоде, мы к этому были не готовы 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
СКА победил в хоккее, «Локомотив» — в борьбе. Серия превратилась в войну
— Не удался второй период. Хотели сыграть немножко по-другому, но провалились, из-за этого проиграли матч.
— У команды были шикарные эмоции в третьем периоде. Почему их не удалось достать во втором? — Играем против хорошей команды. Она нас переиграла во втором периоде.
— В чем проблема Козуна? Почему он перестал попадать в состав? — Мы принимаем решения, сегодня он не играл. С ним все хорошо, он здоровый.
— «Локомотив» впервые в серии забил первым. Что дальше пошло не так? — С некоторыми действиями соперника мы не справлялись. Что-то у нас не получалось. Они держали такой темп и во втором периоде очень добавили. Мы к этому были немножко не готовы.
— Денисенко и Коваленко останутся с молодежкой или поедут в Петербург с основой? — Пока не знаю, — сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, победу СКА принесли дубль Виктора Тихонова, а также голы Александра Барабанова и Ильи Ковальчука. В составе «Локомотива» единственную шайбу забросил Егор Коршков. В третьем периоде команды на двоих набрали 64 штрафные минуты.
Счет в серии стал 3-1 в пользу армейцев. Пятая игра между командами состоится 22 марта в Петербурге. Начало встречи в 19:30.
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