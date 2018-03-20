«Мне не надо больше денег!» Егор Крид сорит купюрами в новом клипе 

Пока страна наблюдает за шоу «Холостяк», в котором за сердце Егора Крида борются красавицы из разных городов России, сам артист готовится к сольному концерту в Москве. В преддверии выступления Егор порадовал поклонников еще одной новинкой, клипом «Семья сказала». Видео получилось весьма провокационным. В ролике Егор разбрасывает в разные стороны деньги. Также в новом видео есть отрывки их архивного видео, на котором запечатлен Егор несколько лет назад. Тогда он был начинающим артистом, который только приехал из родной Пензы покорять столицу. В то время парень ездил на метро и даже не мог представить, что уже совсем скоро станет суперпопулярным и будет ездить за рулем самых крутых тачек. Жми на play и смотри новое видео Егора прямо сейчас. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram