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Рабочие сняли с «шайбы» речвокзала половину стекол в Волгограде
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Рабочие сняли с «шайбы» речвокзала половину стекол в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: v1.ru
Квадрокоптер снял с высоты птичьего полета промежуточный результат реконструкции верхней части речного вокзала в Волгограде — специалисты сняли половину стекол, оставив оконные каркасы.
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