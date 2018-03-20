С «шайбы» речного вокзала в Волгограде сняли уже половину стекол

В Центральном районе Волгограда на речном вокзале продолжают снимать стекла с так называемой «шайбы». Пустовавшее последние годы здание бывшего ресторана «Россия» уже наполовину разобрано.

Демонтаж старого остекления идет на «шайбе» ударными темпами. Несмотря на непогоду, рабочие всего за неделю успели снять больше половины стекол. Сегодня сооружение выглядит одновременно удручающе и многообещающе — сразу после демонтажа начнется установка алюминиевых рам.

О начавшихся на шайбе работах V1.ru сообщал 12 марта. Тогда стало известно, что подрядчик приступил к внешнему преображению бывшего ресторана «Россия». До наступления настоящей весны рабочим нужно успеть поставить стальные рамы. Заново стеклить «шайбу» начнут только после того, как в Волгограде установится стабильно теплая погода.

Раздевают «шайбу»

Сегодня, 20 марта, вокруг полуразобранной «шайбы» полетал дрон волгоградца Александра Ляхова . Получившиеся кадры красноречиво говорят о том, насколько за восемь дней преуспели строители.

Об истории бывшего ресторана «Россия», он же «шайба», можно узнать в специальном репортаже V1.ru.