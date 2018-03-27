Футболист сборной Англии не чувствует поддержки болельщиков

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что команда не чувствует поддержки своих болельщиков. «Я чувствую, что иногда бывает слишком много негатива. Хотелось бы слышать слова поддержки, чтобы игроки знали, что болельщики с ними в любой ситуации», — цитирует Стерлинга BBC.

По словам футболиста, если болельщики морально помогут сборной Англии, они увидят совсем другую команду.

«Я понимаю, что фанаты, возможно, говорят некоторые вещи не со зла, а для того, чтобы мы улучшили свою игру. Но иногда это переходит все границы», — добавил Стерлинг.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии намерен нанять охрану на время ЧМ-2018.