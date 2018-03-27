Ещё
Футболист сборной Англии не чувствует поддержки болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной Англии не чувствует поддержки болельщиков 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что команда не чувствует поддержки своих болельщиков. «Я чувствую, что иногда бывает слишком много негатива. Хотелось бы слышать слова поддержки, чтобы игроки знали, что болельщики с ними в любой ситуации», — цитирует Стерлинга BBC.
По словам футболиста, если болельщики морально помогут сборной Англии, они увидят совсем другую команду.
«Я понимаю, что фанаты, возможно, говорят некоторые вещи не со зла, а для того, чтобы мы улучшили свою игру. Но иногда это переходит все границы», — добавил Стерлинг.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии намерен нанять охрану на время ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Болельщик сфотографировался с Роналду во время матча между Португалией и Нидерландами В Аргентине полиция задержала более 100 фанатов после драки во время футбольного матча Галлас: ЧМ-2018 не должен становиться средством решения политических проблем
 Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом12
Британская антидопинговая база подверглась атаке7
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение