Игрок сборной Англии покинул расположение команды из-за травмы

Защитник «Саутгемптона» и сборной Англии Райан Бертран не сможет принять участие в товарищеских матчах с командами Голландии и Италии из-за болей в спине, сообщает "Советский спорт"

Отмечается, что футболист вернулся в расположение «Саутгемптона», где пройдет медицинское обследование.

Представители Футбольной ассоциации Англии заявили, что решение не привлекать Бертрана к участию в товарищеских матчах было принято как мера предосторожности.