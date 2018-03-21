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Игрок сборной Англии покинул расположение команды из-за травмы
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Игрок сборной Англии покинул расположение команды из-за травмы 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Саутгемптона» и сборной Англии Райан Бертран не сможет принять участие в товарищеских матчах с командами Голландии и Италии из-за болей в спине, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что футболист вернулся в расположение «Саутгемптона», где пройдет медицинское обследование.
Представители Футбольной ассоциации Англии заявили, что решение не привлекать Бертрана к участию в товарищеских матчах было принято как мера предосторожности.
Ранее в Англии назвали сроки восстановления форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
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