Ещё
Сборная Англии в преддверии матча с Италией лишилась ещё одного игрока
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Англии в преддверии матча с Италией лишилась ещё одного игрока 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джозеф Гомес из-за травмы пропустит товарищеский матч национальной команды с Италией, который состоится 27 марта, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Гомес получил повреждение в предыдущей игре англичан с Нидерландами в Амстердаме (1:0), а теперь будет вынужден пройти медобследование в расположении «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что из-за травмы английской сборной в матче с итальянцами не сможет помочь полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир.
Чемпионат.com: последние новости
Елесин — о интервью: порой вопросы журналистов просто бывают некорректными Реформы «Либерти»: новая графика Формулы-1 на Гран-при Австралии Чемпионки мира в фитнес-бикини. Красивые девушки спортсменки
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга21
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Россия взяла золото на этапе Кубка мира11
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой117
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение