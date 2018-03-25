Сборная Англии в преддверии матча с Италией лишилась ещё одного игрока

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джозеф Гомес из-за травмы пропустит товарищеский матч национальной команды с Италией, который состоится 27 марта, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере». Гомес получил повреждение в предыдущей игре англичан с Нидерландами в Амстердаме (1:0), а теперь будет вынужден пройти медобследование в расположении «Ливерпуля». Ранее стало известно, что из-за травмы английской сборной в матче с итальянцами не сможет помочь полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир