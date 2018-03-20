Глеб рассказал, какую самую необычную установку на матч давал Венгер игрокам «Арсенала»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал какая тренерская установка на матч от Арсена Венгера была самой удивительной за время его выступления в лондонском «Арсенале». «Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи. В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве», — приводит слова Глеба «Прессбол».

Он отметил, что по началу все игроки засмеялись, но после чего притихли, поскольку их всё же впечатлило увиденное.

«Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали — реально тронуло и мотивировало», — добавил белорусский футболист.

В финале Лиги чемпионов сезона-2005/06 лондонскому «Арсеналу» противостояла «Барселона». Матч, состоявшийся 17 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», завершился со счётом 2:1 в пользу каталонской команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала футбольной Лиги Европы.