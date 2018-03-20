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Глеб рассказал, какую самую необычную установку на матч давал Венгер игрокам «Арсенала»
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Глеб рассказал, какую самую необычную установку на матч давал Венгер игрокам «Арсенала» 

RT на русском 2 часа назад
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал какая тренерская установка на матч от Арсена Венгера была самой удивительной за время его выступления в лондонском «Арсенале». «Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи. В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве», — приводит слова Глеба «Прессбол».
Он отметил, что по началу все игроки засмеялись, но после чего притихли, поскольку их всё же впечатлило увиденное.
«Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали — реально тронуло и мотивировало», — добавил белорусский футболист.
В финале Лиги чемпионов сезона-2005/06 лондонскому «Арсеналу» противостояла «Барселона». Матч, состоявшийся 17 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», завершился со счётом 2:1 в пользу каталонской команды.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала футбольной Лиги Европы.
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