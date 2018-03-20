Самый красивый посол чемпионата мира говорит «начистоту»

В гостях у обозревателя «СЭ» Александра ЛЬВОВА в его авторской программе «Начистоту» побывала очаровательная Виктория ЛОПЫРЕВА — первая россиянка, которая официально представляет чемпионат мира-2018 от имени Международной федерации футбола (ФИФА).

Посол чемпионата по футболу 2018, фотомодель, обладательница титула Мисс Россия Виктория ЛОПЫРЕВА вновь побывала в гостях телевизионной программы «Начистоту» обозревателя «Спорт-Экспресс» Александра Львова. Что бы изменила обладательница титула Мисс Россия в российском футболе, почему ей так понравилось в Бразилии, как оказалась в Судане, кто станет чемпионом России по футболу и многом другом — скоро в «Спорт-Экспресс»! Фото Федор Успенский #спортэкспресс #sportexpress #футбол #лопырева #чм2018 #забивака #викалопырева #лопыревавика

Публикация от Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс (@sport_express) 15 Мар 2018 в 4:09 PDT Виктория Лопырева: «По-моему, игра нашей сборной Пеле понравилась»

Кого вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино , бразильским форвардом Неймаром и известным тренером, бывшим игроком сборной России Валерием Карпиным пригласила Виктория на прогулку по Дону?

Что делал в Ростове знаменитый голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмайхель, которому Лопырева пыталась забить пенальти?

Почему «10» — любимый номер посла ЧМ-2018?

Как получилось, что именно под этим номером выступают Неймар и Смолов?

Какой наряд предпочла бы Виктория, если бы ее пригласил на ужин Криштиану Роналду

Кому достанется титул чемпиона России в этом сезоне?

Об этом и многом другом вы узнаете в одном из ближайших номеров «СЭ». Видеоверсию интервью смотрите на www.sport-express.ru