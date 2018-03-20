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Луиз Адриану: «На таких полях, как в Казани, играл в детстве»
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Луиз Адриану: «На таких полях, как в Казани, играл в детстве» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» отметил, что надолго запомнит матч 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1), когда команды играли при температуре "-15". Он также добавил, что на таком поле, которое было в Казани, играл в детстве.
— У вас в сториз регулярно появляются пейзажи русской зимы. В этом году она затянулась, не так ли?
— О да. Устал уже, честно говоря. Даже забыл, когда мне в последний раз было в России жарко, — сказал Адриану.
— Каким словом охарактеризуете поле в Казани?
— Русского слова не подберу, это точно! Вообще такие поляны были в моем детстве. На улицах Порту-Алегри мы бегали на чем-то похожем. А в Казани на таком покрытии игрался матч чемпионата России, это удивительно.
— Сравните поле в Казани с бразильским пляжем?
— На пляже лучше, поверьте! Но я не хочу ругать работников стадиона, понимаю, что они стараются, просто здесь очень суровый климат, совсем не такой, как в Бразилии. Погода мешает. У клуба может быть хорошая инфраструктура, но плохой газон.
— Самый экстремальный матч в вашей карьере?
— Вспоминаются последние матчи — в Казани с «Рубином» и против «Локомотива». Первый из-за поля и мороза, а второй из-за снега. Газон-то там был еще ничего, но вот снег буквально завалил нас! А минус 15 в Казани я еще буду долго помнить. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Полностью интервью Луиза Адриану
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