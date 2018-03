Походка гориллы на задних лапах развлекла пользователей

Зоопарк Филадельфии в начале марта опубликовал видео, на котором горилла прогуливается по вольеру на задних лапах. Пост с роликом был размещен в Twitter.

Самец Луи проследовал из одного конца загона в другой, приняв человеческую позу. Работники зоопарка сообщили, что их подопечный довольно часто прибегает к бипедализму, когда не хочет испачкаться или пока переносит пищу. Несмотря на то, что гориллы в целом способны ходить на двух ногах, в природе подобные случаи встречаются редко.

Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though — he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn't get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S

— Philadelphia Zoo (@phillyzoo) 5 марта 2018 г.

