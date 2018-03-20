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Борис Игнатьев: Это нормально, если кто-то не подходит Черчесову только по человеческим качествам
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Борис Игнатьев: Это нормально, если кто-то не подходит Черчесову только по человеческим качествам 

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«Футбольная команда строится не только по принципу кто лучше играет. Есть много моментов, которым должен соответствовать футболист сборной. Это игровой вид спорта, а не индивидуальный, где, допустим, атлет участвует в забеге и сам отвечает за свои поступки и результат. Кто-то из ребят может не подходить исключительно по человеческим качествам или не вписывается в представление Черчесова о том, какой должна быть его команда. Это нормальное явление, потому что в футболе нет единой правды.
В чем-то Игорь Денисов не соответствует представлениям Станислава Черчесова, и я спокойно к этому отношусь. В команде бывает много моментов, которые непонятны со стороны», — приводит «Еврофутбол» слова Игнатьева.
По данным СМИ, конфликт Денисова с Черчесовым якобы мог возникнуть из-за того, что полузащитник (в ту пору «Динамо») в резкой форме выразил недовольство решением тренера выпустить в стартовом составе на матч чемпионата России с «Локомотивом» (2:2) защитника Бориса Ротенберга-младшего.
23 марта в Москве на стадионе «Лужники пройдет товарищеская игра сборных России и Бразилии. 27 марта в Санкт-Петербурге встретятся россияне и французы.
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