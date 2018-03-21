Адриану восторгается Комбаровым, сборную проверяют на допинг, «Амкар» переезжает в Австралию?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 21 марта.

ГОСТЬ. Луиз Адриану: «Комбаров обороняется лучше Марселу!» За несколько дней до матча Россия — Бразилия в редакции «СЭ» побывал бразильский нападающий "Спартака" Луиз Адриану. Форвард пришел с новой прической — он ее делал в этот же день и вел трансляцию в Инстаграм. А уже у нас в гостях он сделал ряд интересных заявлений.

ВОПРОС. Луиз Адриану, Фернанду и Витинью. Достойны ли они сборной Бразилии? Прошли времена, когда мы с гордостью могли сказать: «В российской премьер-лиге выступают футболисты сборной Бразилии». Последним на сегодня представителем пентакампеонов в нашем чемпионате является бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, уехавший в начале сезона в «Фенербахче». А до него из российских клубов в бразильскую сборную вызывались армейцы Вагнер Лав , Дуду и Жо, спартаковцы Алекс и Ромулу, Виллиан из «Анжи», Халк из того же «Зенита». Настало время разобраться, кто из бразильцев, выступающих в РФПЛ, в будущем мог бы получить вызов в национальную команду.

ИССЛЕДОВАНИЕ. Купили на 345, продали на 185. Круговорот бразильцев в нашем футболе Рассказываем, сколько российские клубы потратили на бразильских футболистов и сколько заработали на их трансферах за все время.

БОМБА. «Амкар» примет «Локо» в Австралии? Там Перми повезет В Перми решили провести матчи с «Локомотивом» (24-й тур) и "Рубином" (26-й тур) в Хабаровске. Обозреватель «СЭ» Сергей ЕГОРОВ предлагает «Амкару» не останавливаться — и играть на Зеленом континенте.

И ДО ФУТБОЛА ДОБРАЛИСЬ. Допинг-контроль в шесть утра. Это нормально? Сегодня рано утром в расположение сборной России по футболу приехал представитель допинг-контроля, из-за которого тренировку пришлось перенести на более позднее время, а двое игроков — вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов — и вовсе не смогли принять в ней участие. Объясняем, почему в этом инциденте нет вины представителей антидопинговых служб.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Семак : «Лично звал Дзюбу в „Уфу“ Башкирский клуб удачно начал весеннюю часть чемпионата России, сыграв вничью с „Динамо“ (1:1) и одержав победы над „Анжи“ (3:2) и „Краснодаром“ (1:0). В интервью „СЭ“ главный тренер „Уфы“ оценил игру команды, рассказал о ситуации со своим новым контрактом и об интересе к Артему Дзюбе.

ПОТЕНЦИАЛ. Головин и еще пять талантов, способных удивить на ЧМ-2018 Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин вошел в пятерку самых талантливых молодых игроков, которые сыграют на чемпионате мира-2018, по версии SportMediaset. Итальянские журналисты в числе сильных сторон 21-летнего хавбека назвали видение поля и работу с мячом. Вместе с ним в шорт-листе полузащитник Федерико Вальверде (сборная Уругвая/»Депортиво"), защитник Уилфред Ндиди (сборная Нигерии/"Лестер"), нападающий Димитри Оберлен (сборная Швейцарии/"Базель") и форвард Ирвинг Лосано (сборная Мексики/ПСВ).

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