Луиз Адриану: «Вернуться в сборную Бразилии — моя мечта, работаю для этого каждый день»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» отметил, что мечтает вернуться в сборную Бразилии. Он также добавил, что хотел бы попасть в состав команды на чемпионат мира-2018 и помочь ей выиграть трофей.

— В Москву приехала сборная Бразилии. Успели уже с кем-то пообщаться?

— Пока только переписывался с Тайсоном и Дугласом Костой (оба играли с Луизом Адриану в «Шахтере». — Прим. «СЭ»), в отеле еще не был, но в ближайшие дни, может, заеду, — сказал Адриану.

— С командой Тите тренировались ребята из молодежного состава «Спартака». А кто из бразильцев российской премьер-лиги мог бы реально усилить сборную Бразилии?

— Фернанду, который давно показывает себя с лучшей стороны.

— А вы?

— Вернуться в сборную — это моя мечта. Работаю для этого каждый день. А за футболистов из молодежки «Спартака» можно только порадоваться. Это уникальный опыт тренироваться с такими мастерами.

— Если вас вызовут в сборную на чемпионат мира…

— …То я сделаю все, чтобы завоевать вместе с Бразилией трофей и вернуть стране звание лучшей в мире. Вот тогда можно сделать что-то по-настоящему безумное! ( Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Напомним, сборная Бразилии 23 марта проведет товарищеский матч с Россией.

Первая часть интервью Луиза Адриану