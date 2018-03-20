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Луиз Адриану: «Вернуться в сборную Бразилии — моя мечта, работаю для этого каждый день»
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Луиз Адриану: «Вернуться в сборную Бразилии — моя мечта, работаю для этого каждый день» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» отметил, что мечтает вернуться в сборную Бразилии. Он также добавил, что хотел бы попасть в состав команды на чемпионат мира-2018 и помочь ей выиграть трофей.
— В Москву приехала сборная Бразилии. Успели уже с кем-то пообщаться?
— Пока только переписывался с Тайсоном и Дугласом Костой (оба играли с Луизом Адриану в «Шахтере». — Прим. «СЭ»), в отеле еще не был, но в ближайшие дни, может, заеду, — сказал Адриану.
— С командой Тите тренировались ребята из молодежного состава «Спартака». А кто из бразильцев российской премьер-лиги мог бы реально усилить сборную Бразилии?
— Фернанду, который давно показывает себя с лучшей стороны.
— А вы?
— Вернуться в сборную — это моя мечта. Работаю для этого каждый день. А за футболистов из молодежки «Спартака» можно только порадоваться. Это уникальный опыт тренироваться с такими мастерами.
— Если вас вызовут в сборную на чемпионат мира…
— …То я сделаю все, чтобы завоевать вместе с Бразилией трофей и вернуть стране звание лучшей в мире. Вот тогда можно сделать что-то по-настоящему безумное! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, сборная Бразилии 23 марта проведет товарищеский матч с Россией.
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