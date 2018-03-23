Луиз Адриану: «Я не говорил, что хочу играть за сборную Украины»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» отметил, что его слова о возможности выступать за сборную Украины перекрутили журналисты. Несмотря на разговоры об украинской команде, форвард провел за сборную Бразилии четыре матча.

— Когда вы были в «Шахтере», то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда что-то не получилось. Почему?

— На самом деле все было не так. Меня журналист спросил — точно так же, как вы сейчас, — хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: «Никаких проблем». Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, — не было.

— А болельщики говорили, что Луизу Адриану надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.

— Мне приятно, что так говорили. Но видите — в результате за Украину так и не сыграл.

Полное интервью Луиза Адриану