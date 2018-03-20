Самая жёсткая драка сезона в КХЛ. Защитника СКА раздели по пояс

Александру Елесину не понравился игрок СКА, и он провёл самый жесткий бой сезона.

Матч между «Локомотивом» и СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции едва не закончился массовым побоищем. В третьем периоде встречи страсти начали накаляться после силового приёма юного «масочника» хозяев Григория Денисенко , проведённого им на Николае Прохоркине, нанеся тому рассечение. После этого молодой игрок подрался с вступившимся за партнёра Виктором Тихоновым

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Денисенко, что ожидалось, продолжили мстить. В молодого парня у борта влетел Войнов, а Коршков моментально начал мстить за партнёра. Стало понятно, что одной дракой дело точно не закончится. Тихонов задирал Накладала, показывая чеху жесты из серии «не надо плакаться судьям», а эпизодом позднее Мосалёв провёл мощный силовой приём на Барабанове.

На льду друг с другом сцепились сразу четверо хоккеистов. Сначала Войнов — Коваленко , потом — Ковальчук –Мосалёв. Камеры выхватили главу профсоюза Андрея Коваленко, который с улыбкой наблюдал за происходящим из специальной ложи. Коваленко-старший сам не так давно «отличился» в кулачном бою. Думается, что поединок с участием сына он оценил.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

Но и это, как оказалось, ещё не конец. Главный бой команды решили оставить на самую концовку матча. Именно тогда произошла драка между защитником команды хозяев Александром Елесиным и хоккеистом «армейцев» Егором Рыковым . «Железнодорожник» одержал в драке уверенную победу и сорвал с противника джерси и нагрудник.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.