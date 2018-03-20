Луиз Адриану: «Сборная России может преподнести сюрприз в матче с Бразилией»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» отметил, что у сборной России есть шанс преподнести сюрприз в товарищеском матче против Бразилии. Он также добавил, что защитник красно-белых Дмитрий Комбаров обороняется лучше защитника "Реала" Марселу.

— У сборной России есть хоть какие-то шансы в пятницу против Бразилии?

— В современном футболе все возможно. Да, Бразилия — фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему, — сказал Адриану. — Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия — большая команда.

— Что может Дмитрий Комбаров и не может Марселу?

— Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

— Мы тоже так думаем.

— У Марселу другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.

— Ничего себе! А еще Марселу не может играть в минус 15.

Товарищеский матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Первая часть интервью Луиза Адриану