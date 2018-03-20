Экс-игрок «Арсенала» рассказал о самой необычной установке на матч от Венгера

"Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи. В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве", — цитирует Глеба «Прессбол».

36-летний белорус отметил, что тем самым Венгер требовал от игроков стать единым коллективом.

"Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали — реально тронуло и мотивировало", — заявил Глеб.

Матч «Арсенал» — «Барселона» состоялся 17 мая 2006 года. В финале Лиги чемпионов сезона-2005/06 победу со счетом 2:1 одержала каталонская команда.