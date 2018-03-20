Экс-игрок «Арсенала» рассказал о самой необычной установке на матч от Венгера 

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о самой необычно установке на матч от главного тренера «канониров» Арсена Венгера. По его словам, она случилась перед финалом Лиги чемпионов 2006 года, передает "Советский спорт".
"Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи. В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве", — цитирует Глеба «Прессбол».
36-летний белорус отметил, что тем самым Венгер требовал от игроков стать единым коллективом.
"Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали — реально тронуло и мотивировало", — заявил Глеб.
Матч «Арсенал» — «Барселона» состоялся 17 мая 2006 года. В финале Лиги чемпионов сезона-2005/06 победу со счетом 2:1 одержала каталонская команда.