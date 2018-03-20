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Хави: «Барселона» похожа на итоговый экзамен для футболиста"
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Хави: «Барселона» похожа на итоговый экзамен для футболиста" 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Легенда каталонской «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», высказался о перспективах вингера «сине-гранатовых» Усмана Дембеле заиграть в своей команде.
"Ему понадобится время. «Барса» похожа на итоговый экзамен для футболиста. Можно сказать, сейчас Дембеле учится в магистратуре, потому что не каждый может заиграть в этом клубе. Почему? Потому что здесь нужно знать в три раза больше, чем выступая за другую команду. «Барса» предпочитает играть на участках поля площадью в 30 квадратных метров.
У Дембеле есть много сильных качеств, он — очень быстр, но здесь у него не будет столько свободного пространства, сколько у него было в Дортмунде или Ренне. Там у него было больше свободного места, поэтому он имел больше времени для принятия решений. Ему нужно будет научиться думать быстрее", — цитирует 38-летнего хавбека goal.com.
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