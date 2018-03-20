Хави: «Барселона» похожа на итоговый экзамен для футболиста"

Легенда каталонской «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», высказался о перспективах вингера «сине-гранатовых» Усмана Дембеле заиграть в своей команде.

"Ему понадобится время. «Барса» похожа на итоговый экзамен для футболиста. Можно сказать, сейчас Дембеле учится в магистратуре, потому что не каждый может заиграть в этом клубе. Почему? Потому что здесь нужно знать в три раза больше, чем выступая за другую команду. «Барса» предпочитает играть на участках поля площадью в 30 квадратных метров.

У Дембеле есть много сильных качеств, он — очень быстр, но здесь у него не будет столько свободного пространства, сколько у него было в Дортмунде или Ренне. Там у него было больше свободного места, поэтому он имел больше времени для принятия решений. Ему нужно будет научиться думать быстрее", — цитирует 38-летнего хавбека goal.com.