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Луиз Адриану: «Неймар — феномен, он сопоставим с Роналдо и Ромарио»
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Луиз Адриану: «Неймар — феномен, он сопоставим с Роналдо и Ромарио» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» назвал форварда «ПСЖ» Неймара феноменом. Он также отметил, что победы, голы и титулы в составе красно-белых являются для него мотивацией.
— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?
— Неймар — это феномен, — сказал Адриану. — Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.
— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?
— Вот как раз на Роналдо. И на Ромарио.
— Неймар с ними сопоставим?
— Несомненно.
— Когда вы приехали в Россию, многие критиковали «Спартак» за трансфер. Было мнение, что вы здесь будете просто доигрывать. Сейчас вы один из лучших — несмотря на морозы, удары по ногам, снег и прочее. Вопрос простой: зачем вам это надо? Какая мотивация?
— Понимаю, почему так говорили. Критики имели полное право на такое мнение. До перехода в Россию не играл нормально полтора года. Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» — забиваю голы, борюсь за титулы. Это и есть моя мотивация. Побеждать со «Спартаком», забивать голы, биться за титулы. И, да, я мечтаю вернуться в сборную Бразилию.
Первая часть интервью Луиза Адриану
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