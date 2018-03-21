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Неймар восстанавливается согласно графику
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Неймар восстанавливается согласно графику 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Лидер сборной Бразилии Неймар восстанавливается после перенесенной операции. Врач бразильской команды считает, что Неймар не просто восстановится к чемпионату мира, но и сможет набрать хорошую форму.
"Неймар работает, подходит к восстановлению очень профессионально, хочет вернуться как можно скорее и, прежде всего, без каких-либо осложнений или сомнений по поводу состояния ноги. После операции мы установили период в 6 недель до обследования, по итогам которого станут известны точные сроки восстановления", — приводит «Спорт-Экспресс» слова врача сборной Бразилии Родриго Ласмара.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в феврале в матче с «Марселем». Повреждение оказалось достаточно серьезным, футболисту потребовалась операция. Неймару пришлось пропустить ряд встреч, в том числе и контрольный матч со сборной России, запланированный на ближайшую субботу.
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