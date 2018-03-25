Бразилец Адриано рассказал о расизме в «Спартаке»

"Эпизод с Джикией был просто шуткой. Он отличный человек, который всегда со всеми шутит. Он уважительно относится ко мне и другим бразильцам. В России я еще не сталкивался с расизмом, и, надеюсь, этого никогда не произойдет", — цитирует Адриано UOL.

Он также отметил, что российская культура схожа с украинской.

"Я был отлично встречен русскими игроками. Культура здесь очень похожа на украинскую. Язык, еда, холод — все то же самое. Я адаптировался очень быстро и хорошо провожу время в «Спартаке». Я должен поблагодарить персонал клуба за теплый прием", — заявил Адриано.

30-летний бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года. До этого в период с 2007 по 2015 годы он выступал за донецкий «Шахтер».

Ранее Джикия пошутил во время тренировки бразильских одноклубников на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, назвав их «шоколадками».