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Бразилец Адриано рассказал о расизме в «Спартаке»
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Бразилец Адриано рассказал о расизме в «Спартаке» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано заявил, что не сталкивался с проявлениями расизма за время пребывания в России, а также заявил, что инцидент с его одноклубником Георгием Джикией является обычной шуткой, передает "Советский спорт".
"Эпизод с Джикией был просто шуткой. Он отличный человек, который всегда со всеми шутит. Он уважительно относится ко мне и другим бразильцам. В России я еще не сталкивался с расизмом, и, надеюсь, этого никогда не произойдет", — цитирует Адриано UOL.
Он также отметил, что российская культура схожа с украинской.
"Я был отлично встречен русскими игроками. Культура здесь очень похожа на украинскую. Язык, еда, холод — все то же самое. Я адаптировался очень быстро и хорошо провожу время в «Спартаке». Я должен поблагодарить персонал клуба за теплый прием", — заявил Адриано.
30-летний бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года. До этого в период с 2007 по 2015 годы он выступал за донецкий «Шахтер».
Ранее Джикия пошутил во время тренировки бразильских одноклубников на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, назвав их «шоколадками».
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