Ещё
Футболист «Спартака» Адриано поделился виденьем о расизме в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Спартака» Адриано поделился виденьем о расизме в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футболист московского «Спартака» Луис Адриано рассказал, встречался ли он в России с проявлениями расизма. «Я в России ещё не встречался с проявлениями расизма и, надеюсь, никогда не встречусь», — приводит слова Адриано UОL Esporte.
Он отметил, что ситуация с твитом одноклубника Георгия Джикии про «шоколадок» является шуткой.
«Джикия — замечательный человек. Он относится хорошо ко мне и ко всем бразильцам», — подчеркнул Адриано.
Ранее сообщалось, что Промесу нравятся варианты с переходом в «Эвертон» или «Вест Хэм».
RT на русском: последние новости
Хави стал послом чемпионата мира по футболу 2022 года СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом из Германии Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга52
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ33
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой122
Плющенко обратился к Загитовой154
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение