Футболист «Спартака» Адриано поделился виденьем о расизме в России

Футболист московского «Спартака» Луис Адриано рассказал, встречался ли он в России с проявлениями расизма. «Я в России ещё не встречался с проявлениями расизма и, надеюсь, никогда не встречусь», — приводит слова Адриано UОL Esporte.

Он отметил, что ситуация с твитом одноклубника Георгия Джикии про «шоколадок» является шуткой.

«Джикия — замечательный человек. Он относится хорошо ко мне и ко всем бразильцам», — подчеркнул Адриано.

Ранее сообщалось, что Промесу нравятся варианты с переходом в «Эвертон» или «Вест Хэм».