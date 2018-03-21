Футболист «Спартака» Луис Адриано сравнил поле в Казани с бразильским пляжем

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано сравнил поле в Казани во время матча 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с бразильским пляжем. «На пляже лучше, поверьте! Но я не хочу ругать работников стадиона, понимаю, что они стараются, просто здесь очень суровый климат, совсем не такой, как в Бразилии. Погода мешает. У клуба может быть хорошая инфраструктура, но плохой газон», — цитирует Луиса Адриано «Спорт-Экспресс».

Бразилец также назвал самые экстремальные матчи в своей карьере.

«Вспоминаются последние матчи — в Казани с «Рубином» и против «Локомотива». Первый из-за поля и мороза, а второй из-за снега. Газон-то там был ещё ничего, но вот снег буквально завалил нас! А -15°С в Казани я ещё буду долго помнить», — сказал Луис Адриано.