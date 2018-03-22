Почему нападающий «Спартака» Луис Адриано вне сборной Бразилии Тите

Семь бразильских журналистов объясняют, почему нападающего «Спартака» нет в команде Тите.

Пожалуй, нет сегодня в российском футболе более харизматичного и обсуждаемого бразильского персонажа, чем Луис Адриано . Болельщики «Спартака» недоумевают: отчего яркому нападающему не находится места даже в расширенных списках «селесао»? Вот и Роман Зобнин убеждён: такой форвард и бразильской, и российской сборной пригодился бы. В самом деле, чем Тите не угодил форвард красно-белых? С этим вопросом мы обратились к бразильским коллегам, слетевшимся в Москву ради пятничного матча в «Лужниках». И вот что услышали.

Дасслер Маркес (сайт uol.com.br)

— У Луиса Адриано был шанс при Дунге. Сейчас Тите не обращает на него внимания. Он привык работать с группой из 40-50 футболистов, которых знает. Габриэл Жезус остаётся главным нападающим. Были сомнения по Фирмино, но он проводит шикарный сезон. Да и вообще Тите нравится этот футболист. Третьим взяли Виллиана Жозе , который выше и моложе Фирмино. Если честно, в Бразилии Луис Адриано — это не то имя, которое много обсуждается в отношении сборной. Его отсутствие ни для кого не стало сюрпризом.

Густаво Рофман (телеканал ESPN Brasil)

— Не думаю, что сегодня в сборной Бразилии есть место для Луиса Адриано. Даже вызов Виллиана Жозе вызвал много споров. Есть нападающие получше. На мой взгляд, Жо сильнее Виллиана Жозе и Луиса Адриано. Он стал чемпионом Бразилии в прошлом году и лучшим футболистом лиги в 2017 году.

Есть и другие нападающие, которые смотрятся предпочтительнее Луиса Адриано. Хотя все они имеют мало шансов поехать на ЧМ-2018. Скорее всего, Тите вызовет лишь двух центральных форвардов — Габриэла Жезуса и Фирмино.

Бернардо Мело (газета O Globo)

— Сейчас есть значительная разница между Габриэлом Жезусом с Фирмино и всеми остальными бразильскими форвардами. У Виллиана Жозе примерно такие же качества, как и у Луиса Адриано. Только игрок «Реала Сосьедад» моложе на 4,5 года. Есть и другие, кто может претендовать на третье место: Жонас из «Бенфики», Диего Соуза из «Сан-Пауло».

Возможно, ошибкой Луиса Адриано был переход в «Милан», который был далёк от лидеров Серии А. После этого нападающий пропал с радаров тренеров сборной. Играй он в более успешном европейском клубе, на него обращали бы внимание. Например, Жо провёл отличный прошлый год и теперь уехал в Японию, где другой соревновательный уровень. Теперь он также вне сборной.

Артур Кезада (телеканал Esporte Interativo)

— Конечно, Луис Адриано не входит в планы Тите. Он очень много раз говорил, что для него имеет большое значение, как футболист выступает в Лиге чемпионов. «Спартак» там не играет вовсе… То есть как играет? Ааа, точно! «Спартак» выступал на групповом этапе и не пробился в плей-офф Лиги чемпионов. А вот Исмаили с «Шахтёром» вышел из группы и сейчас получил приглашение Тите. Хотя болельщики всё равно бомбардируют тренера, почему он зовёт футболистов из чемпионата Украины. За российской лигой в Бразилии тоже не особо следят. Наш народ уверен, что в чемпионате Бразилии больше талантливых футболистов. Почему вызван Виллиан Жозе, а не Луис Адриано? Всё просто: испанская лига намного превосходит российскую, а выступления «Спартака» в Лиге чемпионов были скромными.

Фабио Алейше (газета Folha de Sao Paulo)

— Кому-то Тите даёт шансы. Например, Талиске, который играет в Турции. Или Диего Тарделли , который выступает в Китае. Пробовался когда-то и Луис Адриано. Можно было бы дать ему ещё один шанс, но осталось три месяца до мундиаля. Товарищеских матчей не так много осталось. Сейчас была последняя возможность кого-то глянуть в деле.

Вообще, Тите не очень много внимания обращает на российскую лигу. Приглашал только Жулиано отсюда. Едва ли у Тите есть какие-то предубеждения относительно РФПЛ, вопрос в разных характеристиках игроков.

Марсело Корреже (телеканал SporTV)

— Ещё дело в том, что РФПЛ больше не показывают в Бразилии. Раньше были прямые трансляции на ESPN Brasil. Тогда были Вагнер Лав , Халк и другие футболисты. А теперь деньги ушли из чемпионата России, и внимание к нему убавилось. Приезжать в чемпионат России — значит уходить из поля зрения штаба. Пускай даже тренеры сборной Бразилии посещают матчи РФПЛ. Почему зовут из чемпионата Турции? Возможно, в том числе потому что тренер вратарей сборной Бразилии Таффарел живёт и работает в Турции.

Бразильцам турецкий чемпионат кажется сильнее российского, потому что турецкие клубы чаще выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Последние два сезона российским клубам это не удавалось сделать. С точки зрения обычного бразильца, Каррера должен был покинуть «Спартак» после 0:7 в Ливерпуле. Вне зависимости от чемпионства. Нам кажется, что в России чуть спокойнее относятся к результатам. В Турции фанаты за такое уничтожат футболистов, и им приходится постоянно показывать уровень.

Озирес Батиста Надал (радио Clube FM 94,1)

— Ситуация с Луисом Фабиано … Ой! Я хотел сказать с Луисом Адриано. Он уже пробовался в сборной и не закрепился. Теперь он уже немолод. В следующем месяце ему исполнится 31 год. Несомненно, он классный футболист и принесет ещё много пользы «Спартаку», но на ЧМ-2018 ему двери закрыты. Это был последний сбор перед финальной подготовкой к мундиалю. Луису Адриано придётся ждать следующего чемпионата мира. Заявка из 23 футболистов на этот чемпионат мира уже по сути сформирована.

Если с вами заигрывает девушка, но вы с ней не разговариваете, то она пойдёт к другому. Так и у Адриано. Его шанс промелькнул раньше. Сейчас, даже если Тите будет объявлять заявку из 35 футболистов, Луис Адриано вряд ли там окажется.