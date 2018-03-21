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Экс-менеджер «Челси» призвал ведущие страны Европы бойкотировать чемпионат мира
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Экс-менеджер «Челси» призвал ведущие страны Европы бойкотировать чемпионат мира 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший исполнительный директор лондонского «Челси» и «Ливерпуля» Кристиан Парслоу призвал Германию, Испанию и Францию бойкотировать чемпионат мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
"Если три ведущие футбольные державы Европы — Германия, Франция и Испания — решили бы бойкотировать вместе с Англией чемпионат мира — 2018, то это бы снизило популярность турнира", — цитирует Парслоу The Times.
Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков не видит проблемы в бойкоте чемпионат мира президентом Польши.
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