Татьяна Навка: «Надя похожа на меня в детстве» 

С олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой мы встретились перед репетицией ее ледового шоу «Руслан и Людмила». Поговорили о том, как спорт помогает воспитывать детей, об идеальных семейных выходных и о дядьке Черноморе, к которому боялась отпускать маму Надя Пескова. «Со льда меня было не согнать» — Поздравляя тренера наших олимпийских чемпионок по фигурному катанию Этери Тутберидзе, вы пошутили: «Жди Надю…» Планируете профессиональные занятия фигурным катанием для младшей дочери? — Это такой каторжный труд, что даже боязно отдавать свою дочь в фигурное катание, заранее зная, какой путь ей предстоит. Но в то же время я, как никто другой, понимаю, насколько это прекрасно. Фигурное катание — отличный спорт для девочек. В нем соединяются и музыка, и хореография, и растяжки, и физическая нагрузка — все, что важно для будущей женщины. Наде уже три с половиной года. Я начинала кататься в четыре с половиной года, а сегодня дети взрослеют раньше. Посмотрите на Сашу Плющенко, он занимается с трех с половиной лет и делает какие-то сумасшедшие вещи: стоит в ласточке, прыгает… Надя обожала, когда я брала ее маленькую на руки и мы вместе катались. Сейчас она уверенно стоит на коньках. Я понимаю, что надо брать «руки в ноги» и идти на лед с Надей… — А кто вас привел на лед? Случалось, что ленились в детстве? — Я обожала фигурное катание и сама его выбрала еще в дошкольном возрасте. Я так хотела быть похожей на Елену Водорезову! (Первая в СССР призер чемпионатов Европы и мира в женском одиночном катании. — Авт.) Достать коньки в то время было очень сложно, но моим родителям удалось сделать невозможное — мама и папа видели, как я стремилась заниматься. Не все понимали моей страсти: некоторые взрослые считали, что меня заставляют кататься, но все было наоборот. Со льда меня было не согнать, а пропуск тренировки мог стать настоящей детской трагедией. Ради любимого дела я каждый день вставала в пять утра. Помню, как зимой первой протаптывала дорожки на снегу, меня знали все бабушки, которые ехали первым поездом метро торговать на рынок, — они будили меня, чтобы я не проспала свою остановку. Спорт воспитывает характер с детства, ведь драматические моменты случались уже тогда. Однажды меня как одну из лучших фигуристок секции выбрали для поездки на соревнования в Москву. За два дня до отъезда в раздевалке у меня украли коньки и все вещи. Помню, как горько плакала, потому что без коньков не могла выступить. Но мир не без добрых людей. Мой бывший тренер застал меня в отчаянии и успокоил: «Таня, не плачь, все будет хорошо!» Он нашел для меня коньки, и в итоге меня не просто взяли в Москву, но еще и одну из всей группы оставили там. Таких историй очень много. К счастью, они все со счастливым концом. Татьяна Навка и Петр Чернышев теперь катаются вместе в ледовом шоу «Руслан и Людмила». «Каждое утро я уезжала к Руслану и Черномору» — Дети — самые благодарные зрители. Видела вашу Надю с папой на ледовом шоу «Руслан и Людмила», в котором вы и продюсер, и исполнительница главной роли. Что впечатлило ребенка? — Надя посмотрела все шоу, побывала за кулисами, примерила парик и корону Людмилы, даже опробовала профессиональный грим. Она — мой самый преданный зритель. Как и ожидалось, всех покорил Черномор. Образ получился ярчайшим, в чем безусловная заслуга талантливого фигуриста Ивана Ригини и неподражаемого вокала Филиппа Киркорова. Когда утром я уезжала из дома на репетиции, Надя спрашивал: «Мама, ты опять к Черномору?» Я отвечала: да, к Руслану, к Черномору. У Нади больше всего подозрений вызывал Черномор — она боялась, что он меня украдет и не вернет. — Какие секции ваша младшая дочь уже посещает? — Надя с трех лет ходит в спортивную школу на плавание и гимнастику. Хочется, чтобы дочка была подтянутой, гибкой. Получить серьезную травму на таких тренировках практически невозможно, зато ребенок укрепляет организм и привыкает к работе над собой. Пока ей все очень нравится. Все свои достижения она радостно демонстрирует дома. — Спорт не отменяет развивающих занятий? — Наша цель, чтобы Надя была гармоничным и счастливым человеком, нашла себя. Поэтому с малых лет направляем и всесторонне развиваем. У нее, помимо спорта, занятия музыкой, рисованием, лепкой, чтением, языками. Дочь говорит: «Когда стану взрослой, буду выступать на сцене». Правда, пока не уточняет, на какой. Татьяна со старшей дочерью Александрой Жулиной и мамой Раисой Анатольевной. — Недавно на отдыхе Надя научилась кататься на лыжах. Она сама рвется заниматься? — Да, Надя очень похожа на меня в детстве: она очень общительная и подвижная. Как и мама, не любит сидеть на месте, постоянно бегает, прыгает. Кататься ей очень понравилось, ребенка никто не заставляет. Она быстро схватывает, особенно когда видит, что мама рядом и делает то же самое. «Не подсовываем дочери планшет или телефон» — Ваша старшая дочь Александра профессионально занималась теннисом, пока не получила травму. Что дал ребенку большой спорт? — Спорт дисциплинирует, учит детей стремиться к большему и преодолевать трудности. Я бы вообще обязала всех детей 3 — 4 раза в неделю заниматься спортом. Результат положительно скажется не только на здоровье, но и на общей работоспособности и отношении к жизни. Саша тому наглядное подтверждение. Она отдала много лет и сил теннису и сейчас говорит: «Мама, как же легко жить без большого спорта!» (Смеется.) Спорт закалил ее характер, научил преодолевать себя ради главной цели. — Теперь Саша поет. Это хобби или она серьезно относится к увлечению музыкой? — Саша основательно подходит ко всему, чем занимается, и вокал не исключение. Она очень старается, делает первые шаги на сцене. Я тоже ответственно отношусь к ее увлечению. Считаю, что у нее есть все данные для карьеры исполнителя и их нужно развивать. Сейчас Саша готовится к ЕГЭ, много занимается. Саша очень старается, делает первые шаги на сцене… Сейчас она готовится к ЕГЭ, много занимается — Дети с ранних лет копируют поведение родителей. Какой пример перед глазами у вашей малышки? — Надя видит, что родители много работают, ведут активный образ жизни и при этом стараются посвятить ей каждую свободную минуту. Дочь наблюдает, как мама дома занимается спортом, часто уезжает на тренировки, поэтому и сама стремится на занятия. У нее даже желания никогда не возникало бездельничать, сидеть на диване и смотреть сутками телевизор. Мы, в свою очередь, никогда не подсовываем Наде планшет или телефон, просто чтобы отвлечь ее или чем-то занять. — Какое в вашей семье любимое оздоровительное времяпровождение? — Одна из наших любимых традиций — русская баня. Приятно собраться большой семьей и хорошенько попариться. Это и полезно, и весело. Зимой мы катаемся на лыжах, лепим снеговиков, играем в снежки. В такую снежную зиму перед такими соблазнами никто не устоит. — В конце этой недели вы вновь показываете ледовое шоу «Руслан и Людмила». Премьера была на новогодние праздники. Почему решили повторить? — У нас был ошеломляющий успех. Так еще никто не делал, но я рискнула — в том же месте через два месяца повторить такое масштабное шоу. Многие удивлены. Я решилась на это по многочисленным просьбам зрителей. Дело в том, что желающих попасть на «Руслана и Людмилу» было так много, что последние четыре дня, когда шло представление, люди сидели на ступеньках. Я каталась в популярных шоу, но такого никогда не видела. Была ситуация, когда я не могла найти хорошего места супругу и дочери. — У нас в стране теперь три конкурирующих коллектива, которые ставят ледовые шоу: Татьяны Навки, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. С кем из конкурентов дружите и обмениваетесь опытом? — Не все были рады моему появлению в списке продюсеров (улыбается). И, как вы сами помните, Романа Костомарова Илья Авербух ко мне не отпустил. Безусловно, чтобы держать руку на пульсе, надо следить за тем, что происходит вокруг. Яна Рудковская приходила на «Руслана и Людмилу» вместе с сыном Сашей Плющенко. Было очень приятно услышать ее положительное мнение о шоу. — После такого успеха продолжите ставить такие спектакли? Тем более что команда фигуристов у вас подобралась сильная. — Тренировки и работа над шоу нас всех сплотили в отличную команду. Петр Чернышев, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас — мои давние друзья. Помимо них, появились и новые из числа молодых артистов. Для меня процесс создания шоу так же интересен, как и само выступление на сцене перед зрителем. Мы уже начали работу над новым проектом — сказкой «Аленький цветочек».
Фото: личный архив.